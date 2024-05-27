新品 フィオリオ Fiorio スカーフ 幾何学柄 シルク100% 正規品 ...

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商品詳細
■状態新品タグなし■正規品株式会社ユナイテッドアローズ■カラーダークネイビー×ゴールド画像5の色が現物に一番近い色になります。PC環境により若干見え方が違う場合がございます。ご了承下さい。色について不明な点がありましたら質問下さい。■サイズ実寸65cm×64cm■組成シルク100%■生産国イタリア■その他画像1は私物のリングを使用しております。リングは付属しておりません。個人保管の為、若干のシワはお許し下さい。以上よろしくお願いします。
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