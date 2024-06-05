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【PSA9】ワンパチ　色違い　S 238/190
商品番号 D28319547659
商品名

【PSA9】ワンパチ　色違い　S 238/190
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#そらまめPSA鑑定品↑複数お買い上げの方は総額の【5%】をお値引きいたします。ご希望の方はご購入前にコメントください。（上記リンクより「販売中のみ表示」で対象商品が絞れます。）ワンパチの色違いです。計算上、シャイニースターVでの1Box封入率は2.91%です。PSA鑑定にてニアミントの2段階上となるPSA9を獲得しております。※PSAグレーディング基準PSA7：ニアミント（NearMint）PSA8：ニアミントミント（NearMint-Mint）PSA9：ミント（Mint）PSA10：ジェムミント（GemMint）即購入OKです。（他の方がコメント中でも、購入された方を優先とさせていただきます。）値下げ交渉NGにてご了承下さい。なお、カードスタンド(台座)はお付けいたしませんのでご注意願います。よろしくお願いいたします。カードPSA鑑定PSAポケモンカードゲームポケモンカードポケカ限定未開封旧裏プロモプロモカードピカチュウVMAXリザードンVMAXミュウミュウツーMewtwoMewCharizardPikachuRayquazaイーブイヒーローズ色違いSSR
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