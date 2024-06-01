エルメス メンズ　ストール　マフラー

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90×186ブルー ネイビーメンズですが自分用に購入しました自分用なのでリボンはありません箱30×15×5センチ 紙袋なしお箱が不用で、マフラーのみで宜しければ千円引きいたします人と被りません大変上質で軽く暖かいです使用頻度は五日ほどですが旅行中につけていたためにネックレスか何かに引っ掛けて少しほつれがあります税込13万ほどでしたメンズストールメンズマフラーメンズ ストールメンズ マフラー