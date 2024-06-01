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エルメス メンズ　ストール　マフラー
商品番号 I74434936552
商品名

エルメス メンズ　ストール　マフラー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 34,671 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90×186ブルー　ネイビーメンズですが自分用に購入しました自分用なのでリボンはありません箱30×15×5センチ　紙袋なしお箱が不用で、マフラーのみで宜しければ千円引きいたします人と被りません大変上質で軽く暖かいです使用頻度は五日ほどですが旅行中につけていたためにネックレスか何かに引っ掛けて少しほつれがあります税込13万ほどでしたメンズストールメンズマフラーメンズ　ストールメンズ　マフラー
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