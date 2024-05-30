☆新品未使用☆　COACH　コーチ　ベルト

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商品詳細
新品未使用コーチCOACHレザーシグネチャーサイズ全長122㎝ バックル除く幅3㎝付属無し鑑定済】こちらの商品は古物市場で買い付けたものであり、真贋鑑定済みですのでご安心ください。また、中古品ですので小傷等お気になされる神経質な方はご遠慮ください。新品・展示品レベルのきれいな状態のお品物でも一旦はどなたかの手に渡ったものであることをご理解の程お願いいたします。写真を拡大するなどしてしっかりご覧になったうえでご検討くださいませ。少しでも疑問等ございましたらコメントよりご連絡お待ちしております。
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