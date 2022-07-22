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- Mrs. GREEN APPLE 大森元貴デザインTシャツ
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商品詳細
2019年に発売された、Mrs.GREENAPPLE、大森元貴デザインTシャツです。かなり希少価値の高い商品だと思います。探していた方、是非！【商品情報】■商品名：0HMORIDesignT-shirt■カラー：Black■サイズ：L■大森本人が描いたイラストが胸ポケットとバックにプリントされ、袖には本人直筆のネームプリントタグが付いたオリジナルTシャツです。数回着用し、暗所で大切に保管していました。目立った汚れはありませんが、素人保管ですので、ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。他にもミセスグッズを出品してますので、是非ご覧下さい！#大森元貴#ミセス#大森元貴デザインTシャツ#貴重品#ミセスグリーンアップル
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