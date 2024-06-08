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MONCLER Tシャツ
商品番号 B64004985807
商品名

MONCLER Tシャツ
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MONCLERの白Tシャツです。サイズはSサイズになります。袖口の白ロゴがさり気なく主張しすぎないお気に入りのTシャツです。大きな目立った汚れはありませんが背中側の首のあたりに黄色の汚れがあります。ご了承の方のみご購入ください。
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