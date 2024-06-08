MONCLER Tシャツ

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商品詳細
MONCLERの白Tシャツです。サイズはSサイズになります。袖口の白ロゴがさり気なく主張しすぎないお気に入りのTシャツです。大きな目立った汚れはありませんが背中側の首のあたりに黄色の汚れがあります。ご了承の方のみご購入ください。
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