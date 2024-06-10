ジョンコンフォート ストライプタイ（ダークパープル ストライプ柄）

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商品詳細
イギリスの老舗タイブランド、ジョンコンフォートのレップレジメンタルタイです。カラーはダークパープル×チャコールグレー×ダークネイビーのブロックストライプ（3段ストライプ）柄になります。ジョンコンフォートらしい英国クラシックなネクタイです。英国トラッドの代表格、レップレジメンタルタイは１本あると便利です。シルクの打ち込みの多いレップの生地は綺麗なノットとディンプルが出来るのが特徴です。生地は、VANNERS（ヴァーナーズ）社製の、シルク/コットンのモガドール生地で、トラッドタイには欠かせない生地です！※モガドールとは、経糸にコットンを使用する事によって、生地にハリとコシを持たせた生地になります。（コットンを使用してますが、年間で使用可能な素材です。）未使用品定価￥13000大剣幅8cm長さ約147cm素材シルク57%、コットン43%柄・デザイン···ストライプカラー···パープル
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