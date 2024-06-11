新品【エムピウ】ITALICOクレマ/ヌメ m+ミッレフォッリエ イタリーコ限定

別注ITALICOCrema(クレマ)/ヌメ新品未使用即購入可お値下げ交渉はなしでお願いします【エムピウ】m+millefoglieⅡP25・ミッレフォッリエ2P25・カラー:グリージョ・外箱、正規品証明カードあり・ショップ限定［イタリーコ］シリーズ、カラーはクレマとなります。発色の良いイタリアの「イタリーコ」という革を使用しエムピウ定番のブスケットよりも革本来の味が出ています。・小銭やお札を入れる事なく自宅にて保管していた品物になります。革製品特有の個体差等は予めご理解くださいカラー...ベージュ財布形...二つ折り素材...本革



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