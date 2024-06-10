J\u0026M DAVIDSON エンベロープバックルチップエンド 30MM 36/90

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カラー···ダークブラウン素材···本革創業時から人気を博している手編みのメッシュベルトは、熟練した職人につくられ非常にエレガントに仕上がっています。こちらの【エンベロープバックルチップエンド】というモデルはバックルとベルトの先のプンターレにアクセントをもたせることで、カジュアル色の強いメッシュベルトが洗練された雰囲気に。また、幅が30mmタイプですのでオンオフ使いやすいベルトとなっております。Levi'sのデニムで34インチのデニムに着用して少し長めに着用できました。30〜36インチの方におすすめです。現行品はSpain製ですがこちらは貴重なイングランド製です。金具が珍しいカラーとなっております。36/90：全長：105.6cm幅3.2cmバックル：縦4×横3.5cmワンシーズン程の使用です。多少使用感ありますが綺麗な方でまだまだお使い頂けると思います。数年前に購入後素人保管ですので神経質な方はお控えください。素材···本革