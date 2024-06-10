676 新品 五大陸 WEAR BLACK 日本製 シルクネクタイ フォーマル

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商品詳細
#ナナのネクタイ←ここをクリック●ブランド：WEARBLACK/五大陸●状態：新品未使用●色：シルバー系●表示サイズ：全長145.6幅8.6※多少の誤差はご了承ください：●CODE：676-yy-SJ【WEARBLACK】フォーマル用_サテン無地ネクタイ◆その他：・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、微かなヨゴレ等がある場合がございます。また写真撮影や梱包時に微キズ等が生じる可能性もございます。あらかじめご理解いただける方のみご購入ください。・国内正規販売元より購入しております。※こちらのお品物はメルカリ以外でわたしは出品しておりません。無断転載はご遠慮ください。柄・デザイン...無地カラー...シルバー
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