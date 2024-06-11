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- 三線 沖縄県 ニシキ蛇本皮強化張り ZENON ss-01 ケース・バチ有り
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商品詳細
商品をご覧頂きありがとうございます！【ブランド・商品】●ZENON●沖縄三線本蛇皮本張り一枚張り●初心者が始めやすい三味線です。●付属品 爪 教本 写真のとうりです！【梱包・発送】梱包資材のエコと簡易梱包です！●新品価格 約６万円#琉球#民謡#楽器#三線#本革#蛇皮#弦楽器#本皮
http://narcologia.ru/goods/sepulchral329332.html
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