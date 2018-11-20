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VUITTON ベルト
商品番号 J67554896128
商品名

VUITTON ベルト
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 24,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

半年前公式にて73000程で購入。3回ほどの使用ですのでほぼ新品の状態です。穴の広がり、ロゴの傷、破れ等ございません。箱、袋全て揃っています。実物の写真見たい部分など申し出ていただければ載せます。
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