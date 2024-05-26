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LEX着用モデル BOOTLEG NOT FOR SALE Cap
商品番号 R64783857422
商品名

LEX着用モデル BOOTLEG NOT FOR SALE Cap
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,206 円
在庫状況 あり

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商品詳細

珍しい物で気に入っておりましたが、コレクション整理のため泣く泣く出品致します。NOTFORSALE/NFS/BootlegCap/使用感ございますがまだまだご活用していただけるかと思います。部分洗い等ためしてませんので落ちるかわかりませんが、簡易除菌はおこなっております。画像にて状態ご確認いただければ幸いです。売れそうになければ出品取り下げます。一度でも人の手に渡ったものなので神経質な方はご遠慮下さい。宜しくお願い致します。佐野玲於、LEX、JPTheWavy、那須川天心着用
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