LEX着用モデル BOOTLEG NOT FOR SALE Cap

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商品詳細
珍しい物で気に入っておりましたが、コレクション整理のため泣く泣く出品致します。NOTFORSALE/NFS/BootlegCap/使用感ございますがまだまだご活用していただけるかと思います。部分洗い等ためしてませんので落ちるかわかりませんが、簡易除菌はおこなっております。画像にて状態ご確認いただければ幸いです。売れそうになければ出品取り下げます。一度でも人の手に渡ったものなので神経質な方はご遠慮下さい。宜しくお願い致します。佐野玲於、LEX、JPTheWavy、那須川天心着用
http://narcologia.ru/goods/mobilehome772043.html
http://narcologia.ru/goods/traverse752826.html
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