【１点もの！美品！】レザー ベルト / ダブルリング スタッズ / ロック

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商品詳細
【１点もの！美品！】レザーベルト/ダブルリングスタッズ/ロック◆スタッズとコンチョをあしらったロックテイストのレザーベルトです。◆ベルトの縁を細い革で巻いており、洒落た仕様になっています。◆入手後は未使用のまま、衣装ケースに入れて保管していました。リング直径：48ミリベルト幅：38ミリベルト厚み：3～5ミリベルト長さ：99センチ#レザー#ベルト#革#レザーベルト#リングベルト#ダブルリング#スタッズ#コンチョ#ロック
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