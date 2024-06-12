GUNS N' ROSES　USA輸入　Tシャツ　M

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GUNSN'ROSES（ガンズ・アンド・ローゼズ）USA輸入古着 Tシャツ ●サイズタグ表記：Mサイズ肩幅47cm身幅48cm着丈71cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%細かいデザインなどは写真にてご確認ください。※目立った汚れ、ほつれなどはありません。※輸入品の為、日本人の規格より若干ゆとりがあります。※古着は一度クリーニング済ではありますが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。また、新品商品も、店頭販売品となりますので、新中古同様の扱いで何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。カラーブルー袖丈半袖柄・デザインプリント（ロゴなど）ネックUネック季節感春、夏、秋