矢口高雄 釣りキチ三平 サイン入りTシャツ

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商品詳細
2003年の釣りキチ三平クラシックという釣り大会で、矢口氏に目の前でTシャツにサインをしていただきました！それからずっと自宅保管しておりましたが、断捨離中のため出品いたします。洗濯は一度もしておりません。非常にレアです。サイズ表記は無いのですが、だいたいメンズMくらいです。自宅保管のため、襟元など少し変色しておりますので、ご理解ある方に。カラー...ホワイト袖丈...袖なし
http://narcologia.ru/goods/traverse927426.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture746441.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome274043.html
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