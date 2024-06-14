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矢口高雄 釣りキチ三平 サイン入りTシャツ
商品番号 U88026804349
商品名

矢口高雄 釣りキチ三平 サイン入りTシャツ
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 4,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2003年の釣りキチ三平クラシックという釣り大会で、矢口氏に目の前でTシャツにサインをしていただきました！それからずっと自宅保管しておりましたが、断捨離中のため出品いたします。洗濯は一度もしておりません。非常にレアです。サイズ表記は無いのですが、だいたいメンズMくらいです。自宅保管のため、襟元など少し変色しておりますので、ご理解ある方に。カラー...ホワイト袖丈...袖なし
http://narcologia.ru/goods/traverse927426.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture746441.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome274043.html

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