☆超お買得☆新品未使用☆メゾンマルジェラ☆高級品質☆折り財布☆お洒落☆

MAISONMARGIELA(メゾンマルジェラ)1988年、フランスパリで自身のレーベル「MaisonMartinMargiela」を設立。全ての常識を覆すものであったことから「デストロイ・コレクション」と称された。2014年、ジョン・ガリアーノがクリエイティブ・ディレクターに就任。2015年1月、ブランド名を「MaisonMargiela」に改名。今回、かなりお買い得価格にて提供致します。是非この機会にご購入下さい。☆商品名:メゾンマルジェラ 二つ折財布☆新品・未使用☆サイズ:縦9横10マチ2☆仕様:内側:札入れ×1 カード入れ×6ファスナー式小銭入れ×1※他にもお買得品を多く出品しているので是非ご覧下さい。ご質問や追加写真のご連絡も気軽にして頂ければと思います。宜しくお願い致します。



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