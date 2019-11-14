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ルイヴィトン　ダミエ　ポルトフォイユマルコ　財布
商品番号 F16459454317
商品名

ルイヴィトン　ダミエ　ポルトフォイユマルコ　財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンLOUISVUITTONダミエアズールポルトフォイユ　マルコ二つ折り財布シリアルナンバーM10193外側は比較的綺麗ですが、内側のお札入れの部分とコインケースの部分は使用感があり汚れもあります。ご理解いただける方のみご購入下さい。財布形···二つ折り値下げしました！16000→15000→14000→13000円
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