YVES SAINTLAURENT サンローラン　ネクタイ　ヴィンテージ

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商品詳細
4800円→4250円→4100円にお値下げしました！長さ 約140㎝最大幅 約8㎝シルク100%サンローランのヴィンテージネクタイです。お色は茶色、サンローランのロゴマークが地模様です。4〜50年前の物ですので表側真ん中に1ヶ所、細い方に1ヶ所小さな薄いシミ、裏地の三角部分にはシミがあります。画像4.5.6表側三角右側角は最初から角がちゃんとでていませんでしたので、少しヨレています。画像7⚠️プロフ必ずお読み下さい‼️
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