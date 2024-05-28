YVES SAINTLAURENT サンローラン　ネクタイ　ヴィンテージ



イヴサンローラン YVES SAINT LAURENT ヴィンテージ ネクタイ 4点セット まとめ売り シルク 総柄 ベージュ 茶 ブラウン /TK ■OH ■GY09 メンズ



Vtg 70s80s イヴサンローラン ネクタイ ワイドタイ YSL総柄 レトロ



サンローラン ヴィンテージ ネクタイの通販 31点 | Saint Laurentの ...



80's ヴィンテージ イヴ・サンローラン ネクタイ レジメンタル ...



サンローラン&フェラガモ ヴィンテージ ネクタイ 希少トランプ柄 馬ホース柄



YVES SAINT LAURENT イヴ・サンローラン ヴィンテージ レッド 赤色 ...



【Yves Saint Laurent/イヴ・サンローラン】幾何学柄ネクタイ(赤)【中古】【メール便可】-アンティーク雑貨・中古革靴の通販サイトのAwesome



フランス Yves Saint Laurent(イヴ・サンローラン) YSLロゴ あずき色 ゴールドトーン ヴィンテージ・アンティーク ネクタイピン



Vintage☆Yves Saint Laurent イヴ サンローラン Neck Tie ネクタイ 花 ...



-SOLDOUT-フランス Yves Saint Laurent(イヴ・サンローラン) シルバー調 ロゴ ヴィンテージ・アンティーク ネクタイピン



Yves Saint Laurent イヴ・サンローラン ネクタイ ヴィンテージ 中華の ...



YVES SAINT LAURENT・ヴィンテージスカーフ「マルチボーダー」イヴサン ...



YSL イヴサンローラン 刺繍 ストライプ ネクタイ | Vintage.City



Yves Saint Laurent Beaute - イヴサンローラン YSL 柄 ネクタイ ...



イヴサンローラン YVES SAINT LAURENT ヴィンテージ ネクタイ 4点セット まとめ売り シルク 総柄 ベージュ 茶 ブラウン /TK ■OH ■GY09 メンズ

4800円→4250円→4100円にお値下げしました！長さ 約140㎝最大幅 約8㎝シルク100%サンローランのヴィンテージネクタイです。お色は茶色、サンローランのロゴマークが地模様です。4〜50年前の物ですので表側真ん中に1ヶ所、細い方に1ヶ所小さな薄いシミ、裏地の三角部分にはシミがあります。画像4.5.6表側三角右側角は最初から角がちゃんとでていませんでしたので、少しヨレています。画像7⚠️プロフ必ずお読み下さい‼️