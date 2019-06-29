フェンディがカールラガーフェルドとコラボした限定品です。イラスト、写真を入れたプリントをひとつひとつ切り出したお品らしく、同じ絵柄は少ないようです。某オークションで購入し、2週間ほど使用したあと保管していました。角スレ、小銭入れ（使用感のある汚れ）カード入れに少し汚れがあります。（汚れ感は個人的な感想です）箱はありませんので、型崩れしないように梱包して送ります。返品、返金には対応していません。以上のことをご了解頂いてのご購入をお願い致します。サイズ横ー19縦ー10.5幅ー2.5お札入れー3小銭入れー1カードポケットー8ポケットー3コーチ グッチ ヴィトン フェラガモ



フェンディ 限定品 FENDI 長財布 カールコラージュ-



FENDI kari kollage 長財布 カールコラージュ マルチカラー フェンディ ...



FENDI フェンディ カールコラージュ ラウンドファスナー長財布 | www ...



新品・未使用品】フェンディ FENDI カールコラージュ KARL COLLAGE ...



FENDI フェンディ カールコラージュ ラウンドファスナー長財布 | www ...



新品 フェンディ FENDI 長財布 ブラックレザー ネロ/マルチカラー



ゲストアーティスト」にカール・ラガーフェルドを迎えたフェンディ ...



新品・未使用品】フェンディ FENDI カールコラージュ KARL COLLAGE ...



フェンディが故カール・ラガーフェルドとの限定コラボ発売、



FENDI kari kollage 長財布 カールコラージュ マルチカラー フェンディ ...



FENDI フェンディ カールコラージュ ラウンドファスナー長財布 | www ...



新品・未使用品】フェンディ FENDI カールコラージュ KARL COLLAGE ...



フェンディ×カール・ラガーフェルド、「FF」ロゴやコラージュ柄の ...



買取 ブランド】 フェンディ 7M021-A8V6 ラウンドファスナー 長財布 ...



フェンディFENDIラウンドファスナー長財布 カールコラージュ マルチカラー美品