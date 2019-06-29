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フェンディ　限定品　FENDI 長財布　カールコラージュ
商品番号 K69852860814
商品名

フェンディ　限定品　FENDI 長財布　カールコラージュ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェンディがカールラガーフェルドとコラボした限定品です。イラスト、写真を入れたプリントをひとつひとつ切り出したお品らしく、同じ絵柄は少ないようです。某オークションで購入し、2週間ほど使用したあと保管していました。角スレ、小銭入れ（使用感のある汚れ）カード入れに少し汚れがあります。（汚れ感は個人的な感想です）箱はありませんので、型崩れしないように梱包して送ります。返品、返金には対応していません。以上のことをご了解頂いてのご購入をお願い致します。サイズ横ー19縦ー10.5幅ー2.5お札入れー3小銭入れー1カードポケットー8ポケットー3コーチ　グッチ　ヴィトン　フェラガモ
http://narcologia.ru/goods/sepulchral261032.html
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