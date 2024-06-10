羽生結弦プロローグ/タオル、トートバッグ、ブランケット

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商品詳細
羽生結弦プロローグ①トートバッグ 開封済ですが、未使用です②ブランケット未使用ですが開封して、何度か眺めてをしました。個人保管なので、よく見ると毛羽立ちがあるような気がします（もしかして、模様かも?）気になる方はご検討お願い致しますm(__)m③タオル 未開封未使用品④ハンドタオル 未開封未使用写真の撮り方が下手で^^;色褪せて見えますが、実物はそんな事はありませんm(__)m
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