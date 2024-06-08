HTC Turquoise Narrow Studs Belt

HTCTurquoiseNarrowStudsBeltサイズ：34カラー：ブラックブラックで購入しましたが、使用により革に良い味が出ており…ダークブラウンにも見えます。(画像で確認をお願いします)【デザイン】「MADEINUSA」のハンドメイド手法によって、妥協を許さないスタッズブランド。重厚で肉厚のレザー（牛革）を採用され、MADEINUSAでハンドメイドで制作されるスタッズデザインは拘りと魅力が詰まった他では真似できないHTCならではのスタッズベルト。経年変化も楽しめ、着用者によって様々な表情が生まれます。0/75インチ幅のベルト。フラワースタッズのデザインを全体に使用したスーパーナローベルト。トップスの裾から覗かせることによりスタイリングのアクセントになります。【素材】肉厚のレザー（牛革）を使用。【シルエット・サイズ】0/75インチ幅のナローベルトHTC



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