【HERMES -エルメス-】長財布＠ベアンスフレ

【HERMES-エルメス-】長財布＠ベアンスフレエルメス長財布ベアンスフレエルメスの定番、ベアンスフレの長財布です。エルメスハワイ店で購入、100%本物です。やや使用感ありますが、普段使いするには問題ないと思います。札入れ部分、左右に経年による若干のはがれがあります。こちら、『長財布のみ』の出品です購入時の箱やショッパーなどはありません。写真をご確認いただき、ご検討下さい。お値下げ交渉はコメントにお願い致します#HERMES#エルメス#ベアンスフレカラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革



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