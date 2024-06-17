new era キャップ　グリーン　ベイ　パッカーズ　優勝

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商品詳細
コレクション整理のため、出品します。数度かぶりましたが、基本飾ってまりました。大きな傷はないですが、あくまで中古品です。素人保管のため、神経質な方はご購入ご遠慮下さい。また、値段交渉中でも早い者勝ちです。シールは剥がしてます。サイズ スナップバック（フリー）宅急便での配送考えてますが、ネコポス、コンパクト便でもよければ、値下げします。＃NFL＃スーパーボウル＃NEW ERA＃キャップ#アーロン ロジャース#ファーブ#優勝#GREENBAY#PACKERS
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