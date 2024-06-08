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最安値　早い者勝ち　定価65000円　VERSACE キャップ
商品番号 M66937474671
商品名

最安値　早い者勝ち　定価65000円　VERSACE キャップ
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 14,006 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらVERSACEのキャップになります。SSENSEで購入させて頂きましたが、試着のみで似合わなかったため出品させて頂きます。サイズ表記は57cmとありますが後部のアジャスターで調整できます。黒と金色の高級感のあるデザインが目を惹きます。定価65000円のお品です。タグ付き、箱付きでの発送となりますが、海外から発送されたものになりますので箱に傷、破れがありますことをご了承ください。他より安価のため、コメントによる値下げは不可となります。その他質問等ありましたら気軽にコメント下さい。よろしくお願いいたします。
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