★希少！黒タグ【美品】ドラゴン柄ネクタイ べルサーチ お洒落 ブラックラベル♪

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ご覧頂きありがとうございます。スーツ着用機会が無くなった為、安く出品します。レアなブラックラベルでドラゴンデザインも珍しいネクタイです！使用回数が少なく美品♪⇒来年の干支☆☆☆こちら100%シルクでGianniVersaceの高級ネクタイです。画像を確認の上、即購入OKです☆★☆【商品状態】美品ですが、一応中古品なので使用感があります。神経質な方はご遠慮下さい。《第５弾》