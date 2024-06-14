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【希少】STUSSY Tシャツ チャンピオンボディー y2k
商品番号 Y37742757664
商品名

【希少】STUSSY Tシャツ チャンピオンボディー y2k
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ステューシーのTシャツです。チャンピオンボディーの商品。ボディカラーは黒、ブラック。仙台チャプトオープン1周年記念のTシャツで、2004年に生産された商品と思われます。両面プリントでＳＳリンクやショーンフォントロゴを盛り込んだデザインが特徴な商品です。表記サイズＸＬ以下平置き測定寸法肩幅66cm身幅65cm袖丈25cm着丈73.5cm状態は目立つ汚れやダメージ無く問題無いと判断しております。ユーズド品となりますのでご理解の上ご購入のほどお願いいたします。同ブランドの別商品も出品しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。#yavoの商品一覧管理番号230726柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬
http://narcologia.ru/goods/smear665604.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper135209.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial111516.html

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