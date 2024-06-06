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vintage 90s USA製　majestic ヤンキース　NY
商品番号 E37724066490
商品名

vintage 90s USA製　majestic ヤンキース　NY
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,100 円
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商品詳細

出品一覧はこちら↓#peep_used商品名　　　　　vintageヴィンテージアメリカ製ニューヨークヤンキース　ベースボール　Tシャツ　半袖majesticマジェスティックサイズ着丈約72.5cm身幅約50cm肩幅約40.5cm袖丈約20.5cm※商品を平置きにし、手作業による採寸をしております。若干誤差がある場合がございます。poloralphlaurentommyhilfigerconverseVintagefilahellyhansenusanikeReebokpumaguessstussythenorthfacehardrockcafeburberryLLbeanchanmpionpatagoniacarhartfredperrykenzosupremelacostedisneydr.martenscalvinklein90s80s古着スウェットトレーナージャージアウターブルゾンナイロンジャケットコーチジャケットポロラルフローレントミーヒルフィガーコンバースヴィンテージフィラヘリーハンセンナイキリーボックプーマゲスノーティカステューシーノースフェイスハードロックカフェＬＬビーンチャンピオンパタゴニアカーハートフレッドペリーケンゾーシュプリームラコステディズニーカルバンクライン韓国韓国ファッションdejougogosing韓国トップストップスhopinggirlsruleamericlaneASAGIitimivisitforfaithtokyoshurymerongshopローレンハイlaurenhichuuLochieロキエlawgyラヴジーMARE大阪amiurエミレemrpopupohotoroオオトロmystictodayfulnokchalinkkastanemysticSantaMonicaローリーズファーム古着　70s80s90s00s90年代80年代ビンテージ　ヴィンテージvintageUSA製アメリカ製ユーロマルチカラーボーダーストリートstreet
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