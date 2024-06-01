VERSACE JEANS COUTURE 帽子 キャップ バロック ブラック

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ヴェルサーチジーンズクチュール 代名詞ともいえる貴族調の華美なデザインと、ユースカルチャーやコンテンポラリーな要素を掛け合わせた「VERSACEJEANSCOUTURE（ヴェルサーチェジーンズクチュール）」。本作はそのロゴグラフィックに、お馴染みのバロック調デザインを融合させたベースボールキャップ。バックのアジャスターでお好みのフィット感に調節してお使いいただけます。フロントには「ピースナンバー」のロゴタグをポイントに――華やかなビジュアルの中にも上品さとエレガンスを感じさせる、ヴェルサーチェらしさに満ち溢れた逸品です。【素材・風合い】上質なコットンキャンバス生地を採用。通気性・吸水性に優れ、快適な被り心地を実現しています。ヴェルサーチジーンズクチュール バロックプリントキャップ ブラックブラック、ゴールドトーン、コットン、カーブバイザー、バロックプリント、フロントにロゴパッチ、バックにバックル。素材コットン100%洗濯方法洗濯機洗い可能サイズツバ7cm円周57cm新品、未使用品です。タグも付いております。