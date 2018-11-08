Louis Vuitton　ルイヴィトン　サンチュール　ネオグラム　ベルト　黒

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ヴィトンのサンチュールネオグラムベルトです。試着後自宅保管。バックルやベルト革部分にも目立つ傷もなく新品同様です。よろしくお願い致します。※写真1枚目のバックル上部の赤い点は撮影による光です。実物にはございません。【商品名】美品LouisVuittonルイヴィトンサンチュールネオグラムベルト黒寸法約80〜90【型番】M6058【サイズ】バックル含む全長約100ｃｍ実用寸法約80～90ｃｍ表記サイズ85/34ベルト幅約3ｃｍ