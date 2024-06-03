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ポケモン WCS2023 スリーブ+プレイマットセット ピカチュウ
商品番号 E23426436920
商品名

ポケモン WCS2023 スリーブ+プレイマットセット ピカチュウ
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンWCS2023のピカチュウのプレイマット、スリーブのセットです。新品、未開封ですが、多少の傷などを気にされる方はご遠慮ください。ポケモンワールドチャンピオンシップス2023　ポケカポケモンポケモンカードピカチュウプレマプレイマットスリーブWCS2023PokémonWorldChampionships2023YOKOHAMA種別···サプライ／グッズ種別/詳細···スリーブ／デッキシールド種別/詳細···プレイマット
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