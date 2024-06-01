【現行】FENDI フェンディ　マフラー　FF

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ご覧いただきありがとうございます♡全体にFFモチーフをちりばめた、現在FENDIで販売されてるマフラーです。一応、カテゴリはメンズですがレディースも使えると思うので、男女兼用かと思います。素材表示タグは切って使うものですが、切っていないので残っていますが1箇所糸がとれています（画像5）2回使用しました。イタリア製素材ウール95％、シルク5％サイズ高さ180cm幅35cm（付属品）保存袋とショップ袋（購入元）大手ブランドリユースショップ日本流通自主管理協会、AACD加盟店