【現行】FENDI フェンディ　マフラー　FF

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♡全体にFFモチーフをちりばめた、現在FENDIで販売されてるマフラーです。一応、カテゴリはメンズですがレディースも使えると思うので、男女兼用かと思います。素材表示タグは切って使うものですが、切っていないので残っていますが1箇所糸がとれています（画像5）2回使用しました。イタリア製素材ウール95％、シルク5％サイズ高さ180cm幅35cm（付属品）保存袋とショップ袋（購入元）大手ブランドリユースショップ日本流通自主管理協会、AACD加盟店
http://narcologia.ru/goods/stealth392776.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate289348.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney666949.html
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FFマフラー - ブラウンカシミア スカーフ | Fendi
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