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ポロラルフローレン 80sヴィンテージ バーガンディ アメリカ製ネクタイ
商品番号 Q29009795255
商品名

ポロラルフローレン 80sヴィンテージ バーガンディ アメリカ製ネクタイ
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 2,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]比較的希少な80年代中頃のポロです。アメリカ入手。細かな刺繍小紋が素敵なハイグレードなイタリア製生地です。ポロ競技がモチーフですのでカントリー、ハンティング、ツイードなどとの相性が良いかと思います。[状態]目立つ汚れダメージなく実用的です。##phot03062
http://narcologia.ru/goods/shuttle221125.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate469677.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement474899.html

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