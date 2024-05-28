ポロラルフローレン 80sヴィンテージ バーガンディ アメリカ製ネクタイ ...

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]比較的希少な80年代中頃のポロです。アメリカ入手。細かな刺繍小紋が素敵なハイグレードなイタリア製生地です。ポロ競技がモチーフですのでカントリー、ハンティング、ツイードなどとの相性が良いかと思います。[状態]目立つ汚れダメージなく実用的です。##phot03062



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