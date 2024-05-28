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新品 Orobianco オロビアンコ 牛革レザー二つ折り財布 ウォレット 紺
商品番号 V34073141220
商品名

新品 Orobianco オロビアンコ 牛革レザー二つ折り財布 ウォレット 紺
ブランド名 オロビアンコ
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　未使用　タグ付き　箱付きサイズ：11cm×9cm　　　　※札入れ2、小銭入れ1、　　　　　カード4　その他2　　素　材：牛革カラー：ネイビー生　産：日本OROBIANCO　オロビアンコは、ジャコモ・ヴァレンティーニ氏によって1996年にイタリア・ミラノ近郊のガララーテで創設されたバッグ発祥のファクトリーブランド。　細部にまでこだわり抜いたデザインと妥協しないものづくりで知られており、自社工場における伝統的な職人技と最新IT技術の融合により、デザイン性に優れた高品質な製品を世に送り出している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界屈指の高級ナイロン素材に、多彩な加工を施したレザー素材を組み合わせるなど、厳選された素材やパーツと熟練の技術によって仕上げられた製品は、多くのファンを魅了し続けている。
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