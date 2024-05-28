新品 Orobianco オロビアンコ 牛革レザー二つ折り財布 ウォレット 紺

新品 未使用 タグ付き 箱付きサイズ：11cm×9cm ※札入れ2、小銭入れ1、 カード4 その他2 素 材：牛革カラー：ネイビー生 産：日本OROBIANCO オロビアンコは、ジャコモ・ヴァレンティーニ氏によって1996年にイタリア・ミラノ近郊のガララーテで創設されたバッグ発祥のファクトリーブランド。 細部にまでこだわり抜いたデザインと妥協しないものづくりで知られており、自社工場における伝統的な職人技と最新IT技術の融合により、デザイン性に優れた高品質な製品を世に送り出している。 世界屈指の高級ナイロン素材に、多彩な加工を施したレザー素材を組み合わせるなど、厳選された素材やパーツと熟練の技術によって仕上げられた製品は、多くのファンを魅了し続けている。



[オロビアンコ] 二つ折り財布 ソリッド メンズ 本革 ORS-031508



H&L 2つ折り財布 | Orobianco（オロビアンコ）のプレゼント・ギフト ...



PATINA ２つ折り財布 | Orobianco（オロビアンコ）のプレゼント ...



[オロビアンコ] 二つ折り財布 ミニ財布 H&L メンズ



（NAVY）二つ折り財布 -｜財布｜オロビアンコ(Orobianco)公式通販 ...



☆ノベルティ付き【正規販売】オロビアンコ パティナシリーズ 二つ折り財布 ORS072209



財布 メンズ 長財布 本革 フラップ 束入れ 日本製 ロングウォレット ...



財布 メンズ 長財布 本革 フラップ 束入れ 日本製 ロングウォレット ...



Orobianco/オロビアンコ ソリッドシリーズ 二つ折り 長財布 91956(01 ...



Orobianco/オロビアンコ ソリッドシリーズ 二つ折り 長財布 91956(01 ...



WINE）二つ折り財布 -｜財布｜オロビアンコ(Orobianco)公式通販サイト



NAVY）二つ折り財布 -｜財布｜オロビアンコ(Orobianco)公式通販サイト



（NAVY）二つ折り財布 -｜財布｜オロビアンコ(Orobianco)公式通販 ...



☆ノベルティ付き【正規販売】オロビアンコ パティナシリーズ 二つ折り ...



日本製 Maturi マトゥーリ 国産 キャピタルレザー×ボンテッドレザー 二 ...