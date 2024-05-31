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【1.96インチ大画面★軍用規格】スマートウォッチ　耐衝撃　2023年革新モデル
商品番号 E92234959261
商品名

【1.96インチ大画面★軍用規格】スマートウォッチ　耐衝撃　2023年革新モデル
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,999 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)❤️ご購入前にプロフィールをご一読ください♪✨#こすめの出品一覧⭐️送料無料！⭐️即購入OK！⭐️沖縄県からの発送になります。　(※)ほぼ船便になる為、お届けまで約１週間かかります。ーーー◆商品説明◆ーーー✅【1.96インチ大画面\u0026軍用規格】特殊な複合材料を採用し、耐低温、耐高温、耐衝撃など、多くの軍用標準テストに合格。Bluetooth5.3搭載で安定性が飛躍的に向上され、高速なデータ伝送を実現します。1.96インチのカラースクリーンを搭載し、320*386高解像度・高精度な大画面で文字を表示します。✅【Bluetooth5.2通話\u0026立体音質音声】スピーカー\u0026高性能マイクが内蔵され、Bluetooth通話できます。また電話の連絡先を同期したり、通話履歴、通話記録も保存できます。専用アプリと接続するとスマートウォッチで直接に電話をかけることや着信拒否も実現可能。また、AACスピーカーを搭載し、立体音質を楽しめます。✅【メッセージ通知機能\u0026AI音声アシスタント\u0026長持ちバッテリー】スマートウォッチとスマホがペアリングし、SNSや着信などはバイブレーションで通知されます。400mahの大容量バッテリーを内蔵し、フル充電で約7-15日使用可能です。業界最新の音声補助機能を搭載しており、簡単に時計を目覚めさせ、自由に開くことができます。✅【100種類運動モード\u0026多種類文字盤自由設定\u0026IP68防水】ランニング、ウオーキングなど100種類スポーツモード搭載し、アプリと接続すれば、運動距離、時間などデータの計測が可能。専用アプリAPPには多種類以上の文字盤を自由に切り替えることができ、お好みの写真を文字盤として使用することも可能です。IP68級の防水及び防塵性能を持っており、汗、雨、水しぶきに対応しています。日常生活の手洗いや洗顔の際も取り外す必要がありません。✅【実用な機能満載】専用アプリに合わせて使えば、着信通知/拒否/通話、輝度調整、天気予報、活動量計、歩数計、睡眠管理、長座注意、SOS緊急通話、GPS、スマートウォッチ探し、バイブレーション強度調整、目覚まし時計、カメラ制御、音楽制御/再生など実用な機能が備えます。305-99049994
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate817548.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis896544.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless804959.html

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