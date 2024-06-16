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☆美品 ★本物 PRADA プラダ サフィアーノ レザー 小銭入れ付 二つ折り
商品番号 F54004582870
商品名

☆美品 ★本物 PRADA プラダ サフィアーノ レザー 小銭入れ付 二つ折り
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 12,319 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革PRADA店舗で購入しました。状態は良く、付属品も揃ってます。ご検討よろしくお願いいたします。
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