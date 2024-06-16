ポロスポーツ レザーベルト 型押しロゴ ラルフローレン イタリア製 34インチ

素材...本革カラー...オレンジご覧いただきありがとうございます1990年代に一世風靡したPOLOSPORTの型押しロゴのレザーベルトですカラー オレンジ サイズ 34インチ1996年にLAのビバリーヒルズのポロラルフローレン旗艦店にて購入しました中古状態ではありますが、当時人気でしたので、稀少だと思います写真にもありますが、イタリア製ですコレクション整理の為、出品いたします現在、POLOSPORTの人気が復活している様ですお好きな方に是非ともご検討いただきたいですよろしくお願いいたしますポロラルフローレンポロスポーツPOLOPOLOSPORTLOGO1990年代



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