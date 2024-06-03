timc inc 東京インデアンズ　Tシャツ　XL

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商品詳細
ブラック XLサイズ 胸にワンポイントのみ 即購入OK領収書あり胸にワンポイントですので、シンプルで合わせやすいデザインだと思います。幅広い年齢層の方が着てもかっこいいですよね。全てのジャンルのバイク乗りに、スケーターやサーファー、BMX、ピスト色々なジャンルの方に着て頂けるかと思います。今回はギルダンボディではなく、MADEINUSAボディでしっかりした生地です。がんがん着込んでも長年着れる1着だと思います。がんがん洗濯してヤレヤレにしてかっこいい1枚にしてくださいね！良かったらこの機会にご検討ください！XL/RegularBody:78.0,Chest:61.0,Shoulder:52.5,Sleeve:24.0(cm)
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