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timc inc 東京インデアンズ　Tシャツ　XL
商品番号 D59022251452
商品名

timc inc 東京インデアンズ　Tシャツ　XL
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 5,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラック　XLサイズ　胸にワンポイントのみ　即購入OK領収書あり胸にワンポイントですので、シンプルで合わせやすいデザインだと思います。幅広い年齢層の方が着てもかっこいいですよね。全てのジャンルのバイク乗りに、スケーターやサーファー、BMX、ピスト色々なジャンルの方に着て頂けるかと思います。今回はギルダンボディではなく、MADEINUSAボディでしっかりした生地です。がんがん着込んでも長年着れる1着だと思います。がんがん洗濯してヤレヤレにしてかっこいい1枚にしてくださいね！良かったらこの機会にご検討ください！XL/RegularBody:78.0,Chest:61.0,Shoulder:52.5,Sleeve:24.0(cm)
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