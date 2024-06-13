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良品 USAヴィンテージ 100%シルクサスペンダー ブラック
商品番号 Y73769803806
商品名

良品 USAヴィンテージ 100%シルクサスペンダー ブラック
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,450 円
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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]アメリカヴィンテージのブラックシルクのサスペンダーです。ヴィンテージにおいてもシルク100%は希少です。[状態]気になる汚れダメージなく綺麗です。##phot03279
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良品 USAヴィンテージ 100%シルクサスペンダー ブラック
良品 USAヴィンテージ 100%シルクサスペンダー ブラック - サスペンダー

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