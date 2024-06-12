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- 【1回着用】ChromeHearts クロムハーツ Tシャツ マルチカラー
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商品詳細
マルチカラーのポップさが自分には似合わなかったので出品いたします。※写真の撮り方が悪く、日焼けしているようにも見えますが、実際の状態はかなり良いです。◾️カラーブラック◾️サイズＬ肩幅50cm身幅58cm着丈72cm◾️着用回数1回◾️購入先メルカリにして新品の状態で購入◾️付属品最後の写真は、別の洋服を購入した際の梱包に使用されていた袋です。こちらに梱包してお送りいたします。◾️お願い・返品不可でお願いします。・9/7〜9/10は対応できません。
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