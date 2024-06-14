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日本未発売 NIKE ナイキ キャップ ヘリテージ86 UNC ノースカロライナ
商品番号 Y32050269193
商品名

日本未発売 NIKE ナイキ キャップ ヘリテージ86 UNC ノースカロライナ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,582 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本未発売NIKEナイキキャップヘリテージ86UNCノースカロライナアメリカの現地公式ショップで購入した正規品です。NIKEのダンクなどに合わせやすい日本未発売のカレッジシリーズのヘリテージ86モデルになります。日本未発売NIKEナイキキャップヘリテージ86ノースカロライナカラーにロゴ、スウォッシュが刺繍で入っています。カラーUNCカラーウォッシュ加工ボディストラップバックでサイズ調節可能タグ付き新品未使用写真のものが実物です。値下げは不可になります。●キャップを潰してゆうパケットでの発送となります。形が変わることはないと思いますがご理解頂ける方のみお願いいたします。●新品未使用、自宅長期保管大切に保管していますが、あくまで自宅での保管となりますので、神経質な方や状態を極度に気になされる方はお取引をご遠慮ください。正規品コラボヴィンテージ古着ベースボールキャップキャップ帽子NIKEナイキneweraニューエラ47BRANDフォーティーセブンPOLORALPHLAURENポロラルフローレンニューヨークヤンキースロサンゼルスドジャースLAnewyorkyankeesMLBRalphNCAA大学チームdunkダンクミシガンMichiganaimeleondorenewera別注新品未使用AIMELEONDOREエメレオンドレチェーンステッチ本革レザーキャップ日本未発売
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