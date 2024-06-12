HTC 5連スタッズ ベルト 36 ブラック 黒 エイチティーシー

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商品詳細
HTC エイチティーシーピラミッドスタッズ5連他のスタッズベルトを使っていて、5連スタッズは最近使わなくなってしまい出品しました。もっと使い込むと更にいい感じのベルトに育っていくと思います。宜しくお願い致します。【サイズ】長さ長さ表記:36インチ 実寸:約104cm(レザー部分)穴の場所:約86.5cm〜97cm(5穴)幅約4.4cm素材···本革カラー···ブラック
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HTC (エイチティーシー) 5連スタッズベルト
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エイチティーシー レザー スタッズベルト 90/36 ブラウン系 HTC メンズ 【中古】 【230819】 | フリマアプリ ラクマ
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