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HTC 5連スタッズ ベルト 36 ブラック 黒 エイチティーシー
商品番号 H68403633081
商品名

HTC 5連スタッズ ベルト 36 ブラック 黒 エイチティーシー
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTC　エイチティーシーピラミッドスタッズ5連他のスタッズベルトを使っていて、5連スタッズは最近使わなくなってしまい出品しました。もっと使い込むと更にいい感じのベルトに育っていくと思います。宜しくお願い致します。【サイズ】長さ長さ表記:36インチ　実寸:約104cm(レザー部分)穴の場所:約86.5cm〜97cm(5穴)幅約4.4cm素材···本革カラー···ブラック
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HTC (エイチティーシー) 5連スタッズベルト
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