Ermenegildo Zegna ネクタイ 2本まとめ

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エルメネジルドゼニアの総柄ジャガード織シルクネクタイです。着用感はそれほど感じられず、目立つダメージやヨゴレは見受けられません。古着にご理解のある方のみよろしくお願いします。ご購入後のキャンセル、返品交換はお断りしておりますのでご理解の上ご検討ください。状態の確認等質問は事前にお願いします。色:ブラウン×ブラック素材:シルク100%サイズ全長:約146cm大剣幅:約9cm小剣幅:約4cm★ネクタイまとめ買い割引★#rentonネクタイと記載のあるネクタイをまとめ買いしていただけると、合計金額からお買上げ本数に応じてお値下げ致します！ブランドネクタイでもノーブランドネクタイでも組み合わせは自由です！2本購入→1000円引き5本購入→3000円引き10本購入→8000円引きまとめ買い希望の商品全てにコメントください！合算してお譲りいたします。