ポケモンカード　トリプレットビート　シュリンク付き未開封BOX

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)ゲオで購入したBOXになります。暗所に保管しておりました。コレクション整理の為出品致します。未開封、シュリンク付きです。
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