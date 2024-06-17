WTAPS ダブルタップス INGREDIENTS SS TEE Tシャツ

ネイビー⭕️コメント無しでの即購入歓迎します、又コメント途中でも即購入の方優先になります。❌お値下げ、値段交渉はしません。⚠️コンビニ/ATMでのお支払いを選択の場合は必ずお支払い予定日時をお知らせ下さい。サイズSMALLカラーNAVY状態新品未使用未試着WTAPSWEBSTOREより、商品の製品袋の特性上梱包された商品にはどうしても白い粉が付着してしまいす。こちらは製品上問題は無く、一度洗って頂くか、払って落として頂ける物となっております。とのことです。あくまでも個人保管になります。神経質な方のご利用はお断りします。



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