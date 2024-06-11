羽生結弦　ANA FLY YUZU タオル　1点

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商品詳細
ANAのキャンペーンで当選すると貰えるタオルです。一般に販売はされていません。どうしても欲しかったのでこちらで譲っていただきましたが、バナー代わりのタオル類は何枚かあるので未開封のうちにお譲りする事にしました。当選通知付きです。新品未開封ですが家庭での保管である事をご了承ください。#羽生結弦 #羽生結弦選手 #yuzuruhanyu#全日空 #キャンペーン
http://narcologia.ru/goods/marshal595080.html
http://narcologia.ru/goods/ordering697679.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming492692.html
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