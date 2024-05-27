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ポケモンカードゲーム　フウロ　SR　シャイニースターV
商品番号 F79284650770
商品名

ポケモンカードゲーム　フウロ　SR　シャイニースターV
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームフウロSRシャイニースターV裏面上部に極小さなかけが見られます。画像をよくご確認の上、ご購入をお願いいたしますm(__)mすり替え・トラブル防止のため、返品対応は致しかねますので、ご了承の上でご購入をお願いいたします。ローダーに入れて、濡れ対策をして、メルカリ便のゆうパケットポストで発送予定です。即購入大歓迎です。よろしくお願いいたします(^-^)
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