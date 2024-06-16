【希少】定価23万 限定品　UABONI ラウンド メンズ　長財布 EU製 本革

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新品未使用品【ブランド】UABONIユアボニ希少定価23万特注限定品ラウンドファスナー長財布EU製カリグラフィーパティーヌシルバー手染本革ハンドメイド【サイズ】横:約19.5cm縦:約10cmマチ:約2.5cm素人採寸の為誤差はご了承下さい。【仕様】カード入れ12枚×小銭入れ×札入れ【状態】新品未使用品【参考定価】¥231,600【素材】レザーカーフスキン/牛革【商品詳細】フランスパリ新鋭デザイナーUABONIはパリで自身の名を冠したファッションブランドを発表しました。ブランド創立以来、フランス、イタリア、フィンランド、中国などの諸国でコンセプトショップとブランドのファッション小売店が販売している。また多くの国でオンラインストアも出店しています。UABONIは先端的な素材・多様な技術を駆使して、ディテールにこだわり、上質かつ人気のStyle洋服たちを生み出します。「デザインが多く、更新が速く、生地が良く」という特色で都市のファッショングループに人気を集めている。エッジの効いたファッション的なエレガンスでありながら、時代を選ばない普遍性も兼ね備えます。流行の流行り廃りを受けない確立されたファッションスタイルです。今期新作！高級感溢れる長財布が新登場！！！生後6ヶ月未満の牛の革を原料とした牛革長財布。革質は軽く薄く触り心地もとても気持ちいいです。特徴の革素材は希少価値が高い素材です。限定商品の為今が絶好のチャンス、是非お見逃しなく！！カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革