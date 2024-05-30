軍用規格❤️スマートウォッチ iphoneアンドロイド対応Bluetooth5.2

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♪ご覧いただきありがとうございます♪#とりshop一覧⭐️️1点限りの早い者勝ち！⭐️新品未使用品⭐️即購入・深夜早朝の無言購入も歓迎！⭐️24時間以内スピード発送☆ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー☆商品説明【軍用規格スマートウォッチ】軍用規格スマートウォッチは2インチ全画面タッチパネルを採用し、画質がより鮮明になり、より高精度な大画面で文字を表示します。スマートウォッチ本体は特殊な複合材料亜鉛合金＋ABS素材の耐衝撃材料を採用され、MIL軍事規格に準拠しており、優れた耐低温、耐高温、耐衝撃、防水防塵などを備えています。日常から過酷な自然環境まで、あらゆるシーンで適用されます。【2インチHD大画面＆高解像度ディスプレイ/DIY文字盤】2インチ大画面のiphone対応/android対応スマートウォッチは軍用規格級の傷防止ディスプレイを搭載し、耐衝撃性、耐落下、耐熱性、耐低温も備えています。ディスプレイ画面は最大化され、特徴的なエクステリアデザインが際立ちます。操作もやすく、見やすいです。また、高解像度により、超精細かつ鮮明な画面表示を実現します。【100+種類以上運動モード\u0026IP68防水】100+種類以上のスポーツモード（山登り、ランニングなど）を搭載し、さまざまなスポーツやフィットネスで、ワークアウト時間をトラッキングします。また、毎日の歩数などを記録する活動量計として、運動計画の達成に役立ち、自分の状態を十分に把握します。スマートウォッチはIP68級防水及び防塵性能を有し、日常の降雨、汗、水しぶきなどに対応できます。【Bluetooth5.3通話機能付き\u0026着信通知】このスマートウォッチは業界最先端Bluetooth5.3を採用し、通信速度、通信範囲、バッテリ寿命、接続の安定性が飛躍的に向上され、前のスマートウォッチより安定しています。【大容量650mAhバッテリー＆実用な機能満載＆最適プレゼント】大容量バッテリー650mAhを搭載し、1回のフル充電で約10日間持続可能。待ち時間は約30日。スマートウォッチ本体#軍用規格#軍用時計#軍用種類···スマートウォッチ本体