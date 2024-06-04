3ピース クラシック バックル レザーベルト

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商品詳細
※まとめ買いなら値引き少し可能です。29800円→13000円に大幅値下げしました。カッコいいベルトお探しの方にオススメです。【輸入雑貨】ノーブランド製品3ピースクラシックバックルレザーベルト購入ebayセカイモン状態新品未使用材質シルバー合金、PU革(合成皮革)size全長101㎝、ベルト長さ95㎝(ウェスト61㎝から83㎝位の方)バックル7㎝×6㎝×厚み8㎜サイドループ幅2.2㎝×4.2㎝、ベルト幅3.2㎝発送ヤマト宅急便コンパクト※海外輸入雑貨品なので購入者さま都合による返品やキャンセルには対応していません。#クラシックバックル#シルバー#3pc#レザーベルト#クラシックベルト#ベルト#3ピース#ローラー#ケルティック#バックル#シルバーバックル#クロス#革ベルト#合成皮革#シルバー#合金#輸入#ブラック#レザー#限定#銀色
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